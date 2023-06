NBT Norvège choisit Quadient pour moderniser son centre de production de courrier

(AOF) - Entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier, Quadient annonce la signature d'un important contrat avec une grande société de transport et de logistique en Norvège, NBT. Il s'agit d'un contrat pour la mise en place d'une ligne de production de courrier ultramoderne et sur mesure, capable de gérer efficacement jusqu'à 6 000 colis par heure et représentant un investissement de plus de 3 millions d'euros au total.

Confrontée à une croissance rapide des volumes de colis traités, NBT a décidé de procéder à un investissement stratégique dans ses installations de production pour accroître son efficacité et respecter son engagement à satisfaire les demandes de ses clients.

Le nouveau centre de tri intégré permet à NBT de passer d'une capacité de 2 000 à une impressionnante capacité de 6 000 colis par heure. Actuellement en cours de montage à Kløfta, située entre Oslo et Gardermoen, le nouveau centre de colis sera pleinement opérationnel cet été.

