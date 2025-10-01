 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NBCUniversal et YouTube TV prolongent leur accord à court terme, selon Variety
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 06:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O et NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ont prolongé à court terme leur accord de distribution de YouTube TV, a rapporté mercredi Variety, citant un porte-parole de Google.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

ALPHABET-A
243,1000 USD NASDAQ -0,39%
COMCAST-A
31,4200 USD NASDAQ -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

