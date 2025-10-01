NBCUniversal et YouTube TV prolongent leur accord à court terme, selon Variety

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Google GOOGL.O et NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ont prolongé à court terme leur accord de distribution de YouTube TV, a rapporté mercredi Variety, citant un porte-parole de Google.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
