Navettes de l'aéroport JFK de New York: Alstom prolonge pour 7 ans son contrat

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi la prolongation pour sept ans de son contrat d'exploitation du système de navettes "AirTrain" de l'aéroport JFK de New York, pour un montant d'environ 479 millions d'euros.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Alstom a conçu et construit l'AirTrain de l'aéroport international John F. Kennedy, dont la flotte est composée de 32 rames de métro léger automatisées, et en assure l'exploitation et la maintenance depuis 2003.

Ces navettes jouent "un rôle capital dans la réduction des embouteillages autour de l'aéroport" et relient tous les terminaux de passagers aux parkings de l'aéroport, aux points de passage des navettes hôtelières, au centre de locations de voitures et au réseau de transports publics de New York.

Dans un communiqué, Alstom indique avoir signé "une extension de contrat pour fournir des services d’exploitation et de maintenance pour la navette aéroportuaire AirTrain de l’aéroport international JFK pendant les sept prochaines années".

"La prolongation du contrat est évaluée à environ 518 millions de dollars (479 millions d'euros) et comprend une option pour trois années supplémentaires", est-il précisé.

"En vertu de ce contrat, Alstom sera chargé de veiller à ce que l'AirTrain fonctionne 24h/24, 7j/7, et d'assurer la maintenance de la flotte de véhicules, des portes palières, des voies de guidage, des systèmes de distribution d’énergie, des stations de lavage, du système de signalisation et des installations", détaille le communiqué.

Quelque 25 millions de passagers ont emprunté l'AirTrain l'an dernier, avec une fréquentation quotidienne moyenne de plus de 68 000 voyageurs et employés de l'aéroport.