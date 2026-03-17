Navan bondit après que BMO ait initié une couverture avec une note de "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars -

** Les actions de la société de technologie de voyage Navan

NAVN.O augmentent de 7,6 % à 9,54 $

** BMO initie NAVN avec une note de "surperformance"; établit un prix cible de 13 $, ce qui représente une hausse de 47,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous pensons que les implications à court terme pour le marché des voyages et des dépenses (T&E) sont moins importantes que ce que l'on craignait et moins importantes que ce qui semble être intégré dans l'action aux niveaux actuels", déclare BMO

** L'introduction en bourse de Navan à la fin de l'année dernière a été suivie d'une tempête de risques et d'incertitudes d'ordre macroéconomique, les investisseurs évaluant l'impact des technologies émergentes d'intelligence artificielle sur les entreprises de logiciels d'application, selon la maison de courtage

** BMO estime que Navan peut gagner des parts sur un marché où sa pénétration des réservations de voyages d'affaires est encore faible

** Treize analystes considèrent l'action comme "fortement à l'achat" ou "à l'achat"; leur prix cible médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 44% depuis le début de l'année