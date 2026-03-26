Navan bondit après des prévisions de recettes optimistes pour 2027

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26 mars - ** Les actions de Navan Inc. NAVN.O ont bondi de 25 % à 11,44 $ avant le marché ** La société de technologie du voyage prévoit un chiffre d'affaires pour 2027 supérieur aux estimations de Wall Street

** Le chiffre d'affaires de 2027 devrait se situer entre 866 et 874 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de ~839 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 178 millions de dollars et réservations brutes de 2,3 milliards de dollars, dépassant les estimations; le 4ème trimestre de la société se termine le 31 janvier

** Bénéfice ajusté de 2 cents par action, contre une perte attendue de 12 cents par action

** Les 13 analystes qui couvrent l'action la considèrent comme 'achetée' ou 'fortement achetée'; le PT médian est de 24 $

** NAVN en baisse de ~46,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 5,6 % pour le Nasdaq .IXIC .