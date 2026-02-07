NatWest se rapproche d'un rachat de 3,4 milliards de dollars de la société de gestion de patrimoine Evelyn, selon Sky News

La banque britannique NatWest Group

NWG.L se rapproche d'un rachat de 2,5 milliards de livres (3,4 milliards de dollars) de l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine de Grande-Bretagne, Evelyn Partners, a rapporté Sky News samedi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. NatWest s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Evelyn n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

NatWest et sa rivale Barclays BARC.L ont toutes deux présenté des offres pour Evelyn la semaine dernière, a rapporté Sky News mercredi.

NatWest devrait payer entre 2,5 et 3 milliards de livres pour acheter Evelyn, selon le rapport, ajoutant qu'une annonce confirmant l'accord pourrait intervenir au début de la semaine prochaine. Les actionnaires privés d'Evelyn, Permira et Warburg Pincus, avaient lancé une vente d'Evelyn l'année dernière , suscitant l'intérêt de Barclays, Natwest, Lloyds

LLOY.L , et la Banque Royale du Canada RY.TO , avait rapporté Reuters.

Permira détient Evelyn Partners, anciennement connu sous le nom de Tilney Smith & Williamson, depuis 2014, finançant sa croissance en tant que gestionnaire de patrimoine supervisant 63 milliards de livres d'actifs de clients.

Warburg Pincus est devenu un investisseur minoritaire en 2020 pour financer une fusion entre Tilney et le cabinet comptable Smith & Williamson. Le reste des actions est détenu par le personnel actuel et ancien.

(1 $ = 0,7348 livre)