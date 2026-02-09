NatWest rachète Evelyn Partners pour près de €3,1 mds

NatWest NWG.L a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette comprise.

Cette opération donne naissance à la plus grande entreprise britannique de banque privée et de gestion de patrimoine et transforme l'offre d'épargne et d'investissement de NatWest pour ses 20 millions de clients, a déclaré la banque britannique.

NatWest Group, anciennement connue sous le nom de Royal Bank of Scotland, prévoit que l'accord générera environ 100 millions de livres sterling d'économies annuelles et a également annoncé un rachat d'actions de 750 millions de livres.

Les actionnaires privés d'Evelyn, Permira et Warburg Pincus, ont lancé la vente d'Evelyn l'année dernière, suscitant l'intérêt de Barclays BARC.L , Natwest, Lloyds LLOY.L et la Banque Royale du Canada RY.TO , avait alors rapporté Reuters.

