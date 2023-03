Natixis Wealth Management recrute Françoise Neige

(NEWSManagers.com) - Natixis Wealth Management a recruté Françoise Neige en tant que directrice au sein de la gestion de fortune. Elle animera une équipe de 15 personnes - banquiers privés et chargés d’affaires - dont la mission est le développement et l’accompagnement de cette cible de clientèle.Elle a rejoint l’équipe de direction, rattachée à Yves Saint-Réquier - directeur commercial de la banque.Françoise Neige vient d’Edmond de Rothschild où elle a passé huit ans. Elle affiche plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion privée. Elle a débuté sa carrière en 1993 chez BNP Paribas avant de rejoindre la Banque Eurofin en tant que gérante de portefeuille puis HSBC Private Bank. Elle a ensuite travaillé pour Pictet où elle a, parallèlement à sa mission de banquier privé, créé la première offre d’accompagnement patrimonial dédiée à la clientèle féminine.