Natixis Interépargne et My PENSION créent une offre d’épargne salariale et retraite

(AOF) - Natixis Interépargne, l’un des leaders du marché de l’épargne salariale et retraite en France et My PENSION, seule fintech entièrement spécialisée dans l’épargne retraite supplémentaire, annoncent la signature d’un partenariat de distribution d’une offre coconstruite d’épargne salariale. L'objectif est de donner accès à l’épargne salariale et retraite à un nombre toujours plus grand de salariés français.

Cette offre est conçue pour être :

- accessible aux entreprises de toutes tailles, avec des offres packagées et sur mesure ;

- diversifiée, avec un large panel de supports financiers à impact positif ;

- simple, grâce à une mise en place et une gestion totalement digitalisées ;

- pédagogique, à travers un accompagnement dédié des entreprises et de leurs collaborateurs, leur permettant d'accéder aux meilleurs standards de l'expérience client.

Dans le cadre de ce partenariat, My PENSION apporte son accompagnement personnalisé sur l'épargne retraite et son expertise en conseil en investissement financier.

Natixis Interépargne, au service de 120 000 clients entreprises et plus de 4 millions d'épargnants, met à disposition son savoir-faire d'acteur majeur en tenue de compte et en gestion financière, ses expertises et la solidité de son modèle.