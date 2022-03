Natixis IM nomme une responsable de la distribution pour l'Europe du Sud

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs multi-boutiques Natixis Investment Managers (Natixis IM) a promu Sophie Del Campo au poste de responsable de la distribution pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine. Elle supervisera la distribution des fonds de Natixis IM en Espagne, en Italie, en Amérique latine et sur le marché offshore américain. Sophie Del Campo, jusqu'alors responsable de la péninsule ibérique, du marché américain offshore et de l'Amérique latine chez Natixis IM, est basée à Madrid et rattachée à Joseph Pinto, directeur de la distribution pour l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique.

Elle évolue chez Natixis IM depuis 2011 après avoir évolué chez Amundi en tant que responsable de la distribution wholesale en Espagne et responsable de la distribution pour le marché ibérique ainsi que chez Pioneer Investments où elle a occupé le poste de directrice des marchés espagnol et portugais. Sophie Del Campo a commencé sa carrière chez Deloitte avant de travailler chez ING Direct. Dans un communiqué, Sophie Del Campo a indiqué que Natixis IM souhaitait s'étendre davantage sur le marché retail et wholesale à travers des partenariats de distribution stratégiques et aussi accroître son portefeuille de grands comptes.