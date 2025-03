Natixis IM nomme un responsable de l’Italie pour les institutionnels

Natixis Investment Managers annonce la nomination d’Alberico Potenza au poste de country head Italy , marchés institutionnels, à compter de début mars, rapporte Funds People Italia . A ce poste nouvellement créé, Alberico Potenza sera responsable de la gestion des relations avec les clients institutionnels. Il sera rattaché à Sophie Del Campo, responsable de la distribution pour l’Europe du Sud et l’Amérique latine chez Natixis IM. Marco Barindelli, responsable de l’Italie, du Tessin, de Malte, de la Grèce et de Chypre chez Natixis IM, rejoindra l'équipe italienne. Il conservera la supervision de l'équipe de distribution, mais se concentrera davantage sur les segments de le wholesale et le retail.

Alberico Potenza rejoint Natixis IM après avoir travaillé pour l’affilié Ostrum Asset Management, où il a occupé le poste de responsable de l’Italie. Il a longtemps travaillé pour Groupama AM en Italie, où il a été directeur général et directeur des investissements.