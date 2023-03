Natixis IM nomme un directeur des investissements actions à Singapour

(NEWSManagers.com) - Natixis Investment Managers (IM) vient de nommer Rushil Khanna en tant que directeur des investissements actions à Singapour. Il sera rattaché à Dora Seow, directrice générale de l’activité singapourienne.Au sein de ce poste, Rushil Khanna sera chargé de la gestion actions pour Ostrum AM, la filiale de Natixis IM, en Asie du Sud-Est. Il sera responsable de la direction de l’équipe des gérants afin de renforcer la présence d’Ostrum dans cette région.Rushil Khanna arrive de Credit Suisse Asset Management, où il occupait le même poste depuis 2012 après y être entré en 2004 comme responsable de la gestion actions à Londres. Auparavant, il a travaillé comme responsable produits chez Bank of New Zealand entre 1997 et 2001.