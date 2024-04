Natixis IM : Mark Kwek nommé responsable de l'activité Wholesale pour l'Asie du Sud-Est

(AOF) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce la nomination de Mark Kwek en tant que responsable de l'activité Wholesale pour l'Asie du Sud-Est. Il sera basé à Singapour et rapportera à Dora Seow, directrice générale de Natixis IM Singapour. Mark Kwek aura pour mission d'accélérer le développement de Natixis IM et ses sociétés de gestion, sur les marchés clés d'Asie du Sud-Est, notamment à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie et aux Philippines.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mark Kwek mettra en œuvre de nouvelles initiatives à destination des partenaires de la distribution externe tout en développant la présence de Natixis IM dans la région.

Il approfondira les relations avec les clients existants et proposera une approche sur-mesure pour développer de nouveaux partenariats.

Mark Kwek a rejoint Natixis IM le 25 mars dernier après avoir travaillé pour J.P. Morgan Asset Management en tant qu'executive director au sein de l'équipe Private Wealth Solutions. Il était alors responsable du développement des activités avec les banques privées et les family offices.

Avant cela, il a fait partie du Global Strategic Relationships Group, où il était en contact avec des sélectionneurs de fonds régionaux de la société afin de favoriser le placement de produits.

Il est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université nationale de Singapour et de la certification CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).