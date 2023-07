- Natixis Investment Managers et son affilié américain Loomis, Sayles & Company viennent de lancer le Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF. Il s’agit du quatrième ETF de Natixis IM et du deuxième réalisé en partenariat avec Loomis Sayles.Le nouvel ETF est géré par Aziz V. Hamzaogullari, le directeur des investissements et fondateur de l’équipe Loomis Sayles Growth Equity Strategies, qui gère plus de 70 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette équipe a une approche de l’investissement proche du private equity.« Le LSGR détiendra uniquement 20 à 30 sociétés américaines qui répondent à nos critères rigoureux de qualité, de croissance et d'évaluation », décrit Aziz Hamzaogullari.Dans un premier temps, LSGR devrait être disponible auprès des plateformes partenaires de Natixis IM telles que Fidelity, Schwab, Pershing et Envestnet. A lire aussi: Loomis Sayles lance une société de gestion française

Laurence Marchal