Natixis CIB : Khalid Krim nommé responsable mondial du département Financial Institutions Group

(AOF) - Khalid Krim est nommé responsable mondial du département Financial Institutions Group (FIG) de Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), la banque de grande clientèle du groupe BPCE. Dans ce nouveau rôle, Khalid Krim est rattaché à Alain Gallois, responsable mondial de Advisory & Coverage et responsable EMEA. Khalid Krim succède à Guillaume de Saint-Seine.

Avec plus de 25 ans d'expérience en banque d'investissement, Khalid Krim a rejoint Natixis CIB en novembre 2023, en tant que head of banks, asset managers and international public sector au sein du département Financial & Sovereign Institutions du métier Coverage and Advisory.

Avant de rejoindre Natixis CIB, Khalid Krim était head of EMEA DCMS et head of investment grade capital markets EU chez Credit Suisse, banque qu'il a rejoint en 2018. Avant Credit Suisse, Khalid Krim était responsable de l'activité de conseil sur les marchés financiers pour les clients FIG en Europe de 2011 à 2018 chez Morgan Stanley. Auparavant, il a également travaillé chez Deutsche Bank, Barclays Capital et Credit Suisse dans la structuration de capital.

Khalid Krim est juriste de formation et a été diplômé de l'Université Paris-Sorbonne en 1998.