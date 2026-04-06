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National Healthcare Properties se rapproche des marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Le fonds d'investissement immobilier National Healthcare Properties a rendu publique lundi sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Ce dépôt fait suite à l'introduction en bourse réussie à New York, le mois dernier, de Janus Living JAN.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les logements pour personnes âgées.

National Healthcare Properties, basée à New York, est une société de placement immobilier autogérée qui se concentre sur les logements pour personnes âgées et les actifs immobiliers de soins de santé.

Wells Fargo Securities, Morgan Stanley et BMO Capital Markets sont les chefs de file de l'offre.

National Healthcare Properties sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NHP".

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