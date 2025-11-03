 Aller au contenu principal
Nasdaq : retrace à 0,25% près son record absolu des 26.180 du 29 octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 17:13

Le Nasdaq-100 est-il parti pour une 4ème semaine et un 7ème mois de hausse consécutif ?
Novembre démarre sous les meilleurs auspices et l'indice retrace à 0,25% près son record absolu des 26.180 du 29 octobre et la barre des +24% de gains annuels est retestée.
Le funiculaire haussier depuis le 12 mais est époustouflant (18.000/26.000), aucun retracement de 3,5%... mais le potentiel de hausse semble limité par la résistance oblique qui gravite vers 26.150, et cela s'est joué à 10Pts près à l'ouverture... et le ratio de Fibonacci par rapport au plancher du 7 avril donne également 26.100 comme cible moyen terme majeure

