Nasdaq licencie une employée pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages sur la fusillade de Charlie Kirk
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 20:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 5-8) par Ateev Bhandari et Anirban Sen

Nasdaq NDAQ.O a licencié vendredi une employée pour des posts sur les médias sociaux liés à la fusillade de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, déclarant qu'ils étaient en violation flagrante de sa politique.

Kirk, un allié influent du président Donald Trump, a été mortellement blessé par balle mercredi alors qu'il s'exprimait dans une université de l'Utah.

"Nasdaq a une politique de tolérance zéro à l'égard de la violence et de tout commentaire qui tolère ou célèbre la violence", a déclaré la société dans un message sur X.

L'employée était une femme qui travaillait comme stratège junior en développement durable au Nasdaq, a déclaré à Reuters une source au fait de l'affaire, sans divulguer d'autres détails.

Charlie Kirk avait 5,3 millions d'adeptes sur X et animait un podcast et une émission de radio populaires, "The Charlie Kirk Show". Il avait également participé récemment à l'émission "Fox & Friends" de Fox News en tant que coanimateur invité.

Son assassinat a suscité l'indignation de l'extrême droite, les partisans du président américain Donald Trump soulignant que les messages qui semblent célébrer la mort de Charlie Kirk prouvent que les conservateurs sont de plus en plus pris pour cible.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

