Nasdaq Comp.: repasse les 22.700, les 22.800 pour clôturer le trimestre ?
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:08

Le Nasdaq Composite tutoie les 1% de hausse, repasse les 22.700 et pourrait retracer le zénith historique des 22.800 pour clôturer le trimestre.
Il ne manque que 0,3% pour inscrire une meilleure clôture et c'est tout à fait réalisable d'ici ce mardi 30 (22H) : le trimestre calendaire ressortirait gagnant de +12% (+25% sur 12 mois) mais surtout, le gain dépasse 45% depuis le 7 avril (clôture à 17.090) et plus aucun retracement de l'ordre de -2,5% n'a été observé depuis la mi-février.
Ce ratio de +45% et aucune consolidation n'atteignant jamais 10% des gains pour chaque vague de hausse (21 avril/16 mai, 23 mai/11 juin, 23 juin/30 juillet, 1er août/23 septembre... ou 29 septembre) constitue une exception remarquable.

