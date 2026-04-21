 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nasdaq-100 : nouveau record absolu à 26.730Pts
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:06

Cela se joue à une douzaine de Pts près mais le Nasdaq-100 inscrit un nouveau record absolu à 26.730Pts, à l'occasion de ce qui pourrait constituer une 14ème séance de hausse sur une série de 15, dans le sillage du "SOXX" (ETF sectoriel semiconducteurs) qui aligne bel et bien sa 15ème séance de hausse consécutive (il y a quelques années, le nombre "7" apparaissait déjà quasi magique), pour la première fois de l'histoire du Nasdaq, et du S&P500.
Faute de précédent, difficile d'exclure un test des 27.000 : le Nasdaq passe déjà le cap des X 2,5 le plancher des 10.440 du 13/10/2022.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank