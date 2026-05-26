Nasdaq-100 : explose la barre des 30.000 avec Micron

Le Nasdaq-100 s'envole de 2% vers 30.045Pts, explose la barre des 30.000 et surpasse de 450Pts ( 1,5%) son précédent zénith des 29.580 du 14 mai, dans le sillage de Micron ( 18%) qui vient d'atteindre vers 16H45 la barre des 1.000Mds$ de "capi" grâce à UBS qui triple son objectif de cours, à plus de 1.625$ (contre 880$ ce mardi).

Le Nasdaq-100 ouvre un nouveau "gap" au-dessus de 29.663 qui s'ajoute à celui des 28.065 du 5 mai, des 28.822 du 4 mai, des 26.400 du 16 avril, des 25.387 du 13 avril.

Le Nasdaq-100 rajoute 7.200Pts depuis le 30 mars, soit 33% en 8 semaines, ou l'équivalent de 12.000Mds$ (plus de 2 fois la capitalisation d'Euronext -100, 5 fois celle du CAC40) : record absolu depuis 1971.