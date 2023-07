Nanobiotix: un premier patient traité au NBTXR3 dans le cadre d'un nouvel essai

(AOF) - Nanobiotix annonce aujourd’hui qu’un premier patient a reçu une injection de NBTXR3 dans le cadre d’une étude de Phase 1/2 évaluant ce produit activé par radiothérapie en combinaison avec des inhibiteurs checkpoint immunitaires anti-PD-1/L-1 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées associées à des métastases pulmonaires et/ou des métastases hépatiques. Cette société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé est pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer.

" Notre programme de développement étendu visant à repousser les limites scientifiques de l'oncologie est fondamental afin de permettre à des millions de patients dans le monde de bénéficier des avantages potentiels de NBTXR3 ", a déclaré Leonard A. Farber, MD, directeur des affaires cliniques et médicales chez Nanobiotix.

" Parallèlement aux études menées par Nanobiotix, cette collaboration permet d'étendre le développement de NBTXR3 à différentes tumeurs solides, différentes associations avec des agents anti-cancéreux mais également différentes modalités de traitement. Nous nous réjouissons de la dynamique générée dans notre programme et sommes impatients de pouvoir apporter NBTXR3 à un nombre croissant de patients ".

