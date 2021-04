o Nouvelles données sur des patients supplémentaires et suivi additionnel dans l'étude 1100 évaluant le produit candidat NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1 dans les cancers de la tête et du cou, les métastases pulmonaires et/ou les métastases hépatiques

o Nouvelles données sur des patients supplémentaires et suivi additionnel de l'innocuité et du taux de réponse dans la phase d'extension de dose de l'étude 102, évaluant NBTXR3 comme agent unique activé par la radiothérapie dans les cancers de la tête et du cou

o Données de sécurité à long terme de l'étude européenne d'enregistrement (phase II/III), Act.In.Sarc, évaluant NBTXR3 comme agent unique activé par radiothérapie dans le sarcome des tissus mous

o Présentation d'un recueil de données sur NBTXR3, des phases précliniques à l'évaluation clinique du produit-candidat, mettant en lumière son potentiel thérapeutique dans un grand nombre de tumeurs et en tant que déclencheur de la réponse immunitaire adaptative pour un contrôle local et systémique des tumeurs

o A la suite de l'ASCO, Nanobiotix organisera un événement à l'intention des investisseurs, vendredi 11 juin à 8 heures (EST), auquel participeront des oncologues de renommée internationale qui examineront les résultats de l'étude 1100 réalisée avec NBTXR3 activé par radiothérapie en association à des traitements d'immunothérapie.