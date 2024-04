Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nanobiotix: partie escalade achevée pour l'étude 2020-0123 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce avoir terminé la partie escalade de dose de l'étude de phase 1 évaluant son NBTXR3 chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) récurrent, inopérable et susceptibles d'être réirradiés.



Cette partie complétée de l'escalade de dose de l'étude 2020-0123 a permis de déterminer la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D) après détermination de la faisabilité de l'injection et observation d'un profil de sécurité favorable.



La société de biotechnologie ajoute que la partie expansion de dose de la phase 1, conçue pour évaluer les signaux supplémentaires de sécurité et évaluer les premiers signes d'efficacité, est en cours.





Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris +2.24%