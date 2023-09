Nanobiotix : Louis Kayitalire nommé au poste de chief medical officer

(AOF) - Nanobiotix, société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce la nomination de Louis Kayitalire, docteur en médecine, au poste de chief medical officer. Sa carrière dans le domaine biopharmaceutique et biotechnologique s'étend sur près de 25 ans et se concentre sur le développement de thérapies en oncologie et immuno-oncologie en Europe et aux États-Unis.

Avant de rejoindre Nanobiotix, il était chief medical officer de F-star Biotechnology, une société de biotechnologie basée à Cambridge, au Royaume-Uni et Cambridge aux États-Unis, spécialisée dans l'immuno-oncologie avec une plateforme d'anticorps monoclonaux bi-spécifiques. Il a également occupé des postes de direction chez Bristol-Myers Squibb, Celgene et Eli Lilly.

