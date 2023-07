Nanobiotix flambe après la signature d'un accord avec Janssen sur son produit NBTXR3

Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix. (Crédits photo : Nanobiotix)

(AOF) - Nanobiotix (+43,90% à 6,72 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD près avoir annoncé la signature d'un accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV (Janssen), pour le produit-candidat NBTXR3.

La biotech «pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer» précise que NBTXR3 est actuellement évalué dans plusieurs études portant sur différentes indications de tumeurs solides

Nanobiotix accorde à Janssen une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de NBTXR3. Cette licence est mondiale à l'exception des territoires déjà couverts par le contrat de licence avec LianBio, partenaire de Nanobiotix.

Nanobiotix recevra un soutien financier et opérationnel à court terme d'une valeur pouvant atteindre 60 millions de dollars. Cette somme comprend un paiement initial de 30 millions de dollars, ainsi qu'un support opérationnel aux activités réglementaires et de développement de l'étude Nanoray-312 d'une valeur pouvant atteindre 30 millions de dollars, que Janssen pourra fournir à sa seule discrétion.

Nanobiotix conservera le contrôle opérationnel de Nanoray-312 et de toutes les autres études en cours, ainsi que la fabrication de NBTXR3 et l'approvisionnement clinique et commercial initial.

Nanobiotix est éligible à des paiements d'étape pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars au total, liés à l'atteinte d'objectifs de développement, réglementaires et de commercialisation. La société recevra également des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes de NBTXR3.

