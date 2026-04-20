Nanobiotix : des données précliniques encourageantes pour Nanoprimer
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:47
Une étude préclinique menée chez la souris a évalué le potentiel de la technologie Nanoprimer à surmonter les obstacles habituellement rencontrés par les thérapies administrées via des nanoparticules lipidiques (LNP), généralement rapidement éliminées par le foie.
Les résultats montrent que le prétraitement par Nanoprimer, suivi de l'administration d'un ADN recombinant délivré par LNP (ADN-LNP) destiné à une immunothérapie antitumorale, permet d'améliorer la biodisponibilité systémique. Il s'accompagne également d'une réduction de la toxicité hépatique et de l'inflammation liée à la voie cGAS-STING, par rapport à une administration d'ADN-LNP sans recours au Nanoprimer.
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