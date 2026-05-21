 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nanobiotix annonce la suspension temporaire du cours de ses actions sur Euronext Paris
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 08:39

Nanobiotix SA NANOB.PA :

* ANNONCE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DU COURS DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR EURONEXT PARIS

* CETTE SUSPENSION INTERVIENT DANS LE CADRE DE L'OFFRE PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉE COMPOSÉE D'UNE OFFRE AU PUBLIC DE SES AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADS)

* LES NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS DEVRAIENT REPRENDRE LE 21 MAI 2026, AUX ALENTOURS DE 15H30 (HEURE DE PARIS)

Texte original nGNX1w6tz9 Pour plus de détails, cliquez sur NANOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

NANOBIOTIX
36,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,4 +0,23%
CAC 40
8 131,76 +0,18%
SOITEC
162,15 +2,63%
2CRSI
43,98 +6,23%
ELIOR GROUP
2,18 -22,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank