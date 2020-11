Nanobiotix annonce deux nouveaux essais de phase II évaluant le NBTXR3 en combinaison avec l'anti-PD-1 pour le traitement du cancer de la tête et du cou

o Deux nouvelles études ont reçu des notifications "Safe to Proceed" de la FDA américaine et sont prêtes à être lancées :



- Une étude de phase II évaluant le NBTXR3 activé par radiothérapie, en combinaison avec le pembrolizumab chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou, récurrent ou métastatique avec une expression limitée de PD-L1 ou résistant aux anti-PD-1



- Une étude de phase II évaluant le NBTXR3 en réirradiation, en combinaison avec le pembrolizumab, chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou locorégional, récurrent et inopérable



o Suite à la publication de premiers résultats cliniques positifs dans une étude de phase I évaluant le NBTXR3 en combinaison avec des traitement d'immunothérapie, la Société poursuit avec ces nouveaux essais le plan de développement de le NBTXR3 en combinaison avec les immunothérapies de la classe des checkpoint inhibiteurs.