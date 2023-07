Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: accord de licence avec Janssen pour NBTXR3 information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce la signature d'un accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, pour NBTXR3, produit-candidat actuellement évalué pour différentes indications de tumeurs solides.



Selon les termes convenus, la société accorde à Janssen une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de NBTXR3, licence mondiale à l'exception des territoires déjà couverts par le contrat de licence avec LianBio.



Nanobiotix recevra un soutien à court terme d'une valeur pouvant atteindre 60 millions de dollars. Il sera en outre éligible à des paiements d'étape pour jusqu'à 1,8 milliard de dollars, et recevra des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes.





Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris +56.32%