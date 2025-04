Nanobiotix: 49,7 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à la mi-2026

(AOF) - Nanobiotix (+1,81% à 3,14 euros) affiche une légère baisse dans un marché assommé par l'annonce des droits de douane américains, après la présentation de ses résultats. Cette biotech spécialiste des approches fondées sur les nanoparticules pour le traitement des cancers indique que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à 49,7 millions d’euros au 31 décembre 2024, et que son horizon de trésorerie s'étend jusqu’au milieu de l’année 2026. Une réduction de la consommation de trésorerie est prévue au-delà de cette échéance

Les revenus nets pour l'exercice 2024 sont négatifs de 7,2 millions d'euros (contre 36,2 millions d'euros en 2023), principalement du fait de la comptabilisation exceptionnelle d'un passif net de 19,3 millions d'euros lié au transfert du sponsoring de Nanoray-312 à Janssen.

Stifel reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 61,00 euros, soulignant la "solidité" du financement dans l'attente de résultats cliniques.

" Aller le plus vite possible vers le marché "

Nanobiotix a annoncé mi-mars l'amendement de son accord mondial de licence avec Janssen Pharmaceutica NV (groupe Johnson & Johnson), qui supprime son engagement à financer l'étude Nanoray-312 portant sur son produit NBTXR3, en contrepartie d'une renonciation à certains futurs potentiels paiements d'étapes, ce qui permet d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026.

" Plutôt que d'attendre que les résultats soient là et d'avoir un transfert par la suite, nous avons décidé avec Johnson & Johnson de prendre la main sur l'essai pour aller le plus vite possible vers le marché ", a expliqué le CEO Laurent Lévy dans un entretien accordé à AOF. Il souligne que l'amendement "ne modifie pas les potentiels paiements d'étape à court terme mais d'autres ‘milestones' plus tardifs" ce qui est " tout bénéfices " pour Nanobiotix.

" Notre produit est applicable a beaucoup de situations en oncologie et à beaucoup de patients ", a-t-il souligné. " Pour les seules deux premières indications, il y a 100 000 patients adressables sur le marché américain et l'Europe des 5 (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, France et Italie), soit un marché de 5 à 10 milliards d'euros. En plus des paiements d'étape, nous pourrions également recevoir des royalties (ou redevances) potentiellement supérieures à 1 milliard. Je ne peux que constater une déconnexion entre la capitalisation de Nanobiotix et ses perspectives de rentabilité ".

