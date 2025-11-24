Nano-X Imaging glisse après une émission directe d'actions de 15 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre -

** Les actions de la société de technologie d'imagerie médicale Nano-X Imaging NNOX.O ont baissé de 8,3 % à 4 $ lundi matin après une levée de fonds

** La société israélienne NNOX a déclaré dimanche avoir vendu () ~3,8 millions d'actions à un seul investisseur institutionnel pour un produit brut d'environ 15 millions de dollars destinés au fonds de roulement et à des fins générales

** Le prix d'achat équivaut à environ 3,92 $. L'action a clôturé le vendredi en hausse de 26 % à 4,36 $

** Le directeur général Erez Meltzer déclare que l'augmentation de capital renforce le bilan, accélère les initiatives de croissance, y compris l'avancement des technologies, l'expansion de la présence sur le marché et l'amélioration de l'infrastructure de l'IA

** Début jeudi, la société a déclaré que () le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté à 3,4 millions de dollars, contre 3 millions de dollars il y a un an, et qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires de 35 millions de dollars en 2026

** Début mercredi, la société a déclaré avoir accepté d'acheter () VasoHealthcare IT, un fournisseur américain de technologies de l'information dans le domaine de la santé, à Vaso Corp VASO.PK . pour un montant maximum de 800 000 $

** NNOX a ~65,38 mln d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a augmenté d'environ 41% au cours de la semaine dernière depuis qu'elle a atteint son plus bas niveau intrajournalier de 2,78 $ le lundi dernier

** Les 4 analystes couvrant NNOX sont haussiers avec un objectif médian de 7,50 $ - LSEG