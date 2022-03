namR, sélectionnée pour une expérimentation Data dans la transition écologique avec Bouygues Construction

namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir été parmi les sociétés retenues par Bouygues Construction pour le lancement d’une phase d’expérimentation pilotée par sa Direction Innovation, visant à accroitre l’intégration de la donnée pour optimiser ses activités dans la rénovation énergétique.



Depuis maintenant 70 ans, Bouygues Construction est devenu en France comme à l’international un acteur de référence de la construction et de l’immobilier. Elle est également une entreprise pleinement engagée pour relever les défis du monde de demain.et notamment ceux de la transition écologique et de la rénovation énergétique.



Dans ce cadre, Bouygues Construction a conjointement retenu les spécialistes de la donnée HBS Research et namR. Tout au long d’une phase d’expérimentation de 6 mois, pilotée par la Direction Innovation, namR et HBS Research accompagneront Bouygues Construction dans une meilleure utilisation des données mises à disposition au travers de leurs plateformes logicielles respectives, asknamR et La Place de l’Immobilier.