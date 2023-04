NamR : Résultats Annuels 2022

Paris (France), le 12 avril 2023 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022).

Les comptes annuels ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 11 avril 2023. Ils ont été audités par les commissaires aux comptes.

En milliers d’euros 2022

2021

Chiffre d’affaires 939 1 562

Production immobilisée 2 203 2 107

Subventions et autres produits 159 60

Produits d’Exploitation 3 393 3 759

Autres achats et charges externes 2 042 2 078

Charges de personnel 4 321 3 713

Excédent Brut d’Exploitation (3 033) (2 045)

DAP 2 381 1 873

Résultat d’Exploitation (5 424) (3 994)

Résultat Net (4 942) (3 350)























Chloé Clair, Directrice Générale de namR, commente les résultats annuels : « L’année 2022 a été une nouvelle année d’investissements et de refonte de l'offre commerciale plus adaptée à la maturité du marché, portée par