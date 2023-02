namR participera au Programme d'Expérimentation de sécurisation des grands événements et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

Paris - le 23 février 2023 - namR, leader de la Data Intelligence au service de la connaissance des Territoires s’engage auprès du Conseil Stratégique de Filière des Industries de Sécurité pour les accompagner dans la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. À ce titre, namR a été retenue dans le Programme d’expérimentations pour le domaine “Commandement et Hypervision” des forces de sécurité.





Dans le cadre du programme de sécurisation des grands événements et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 du conseil stratégique de filière des industries de sécurité (CSF-IS), un volet d’expérimentations est initié afin d’étudier la performance et la faisabilité de l’utilisation de technologies en matière de sécurité, sûreté et cybersécurité.



Cinq briques identifiées comme pertinentes par les forces de sécurité seront le sujet d’expérimentation dans les domaines :

● de commandement et de l’hypervision,

● de la vidéoprotection,

● de la cybersécurité,

● du contrôle des sites,

● de la surveillance et de la gestion des flux.