NamR : namR et Esri France concluent un partenariat stratégique pour enrichir les données des territoires

À Paris, le 4 avril 2023. namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, noue un partenariat stratégique avec Esri France, premier fournisseur français de Système d’Information Géographique, pour accélérer l’adoption du photovoltaïque en toiture par les habitants.



Mutualiser les expertises au service de la transition écologique des territoires

La loi d’accélération sur les énergies renouvelables qui prévoit de multiplier par 10 la production d’énergie solaire d’ici à 2050, marque une étape importante pour la transition écologique des territoires. À ce titre, l’intelligence artificielle représente un levier puissant pour accélérer cette transition au sein même des collectivités locales en favorisant le recours à l’énergie solaire au sein même des collectivités locales.



Dans ce contexte, namR s’est associé à Esri France pour mettre à profit leur complémentarité dans les domaines de la production de données géolocalisées. Pour ce faire, namR se voit intégrer la solution de GéoServices Esri France dans le but de fournir à ses utilisateurs, et plus particulièrement aux collectivités territoriales, un ensemble de données cartographiées à haute valeur ajoutée.