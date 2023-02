namR : La solution solaR adoptée par une importante collectivité territoriale

À Paris, le 20 février. namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, poursuit son engagement auprès des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique et d’engagement des citoyens dans ce domaine. Dans ce cadre, la solution solaR by namR va être mise en œuvre auprès d’une collectivité territoriale de premier ordre. Ce succès fait suite à l’annonce du bon accueil de la solution solaR by namR qui avait donné lieu à une communication le 6 décembre 2022.



La donnée et le solaire au service de la transition écologique des collectivités territoriales



Alors que le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables voté au Parlement prévoit de multiplier par 10 la production d’énergie solaire d'ici à 2050, l’ambition est d’encourager la multiplication des installations solaires sur tout le territoire Dans ce contexte, les collectivités territoriales désirent engager leurs concitoyens dans la décarbonation territoriale, en les accompagnant de manière concrète dans l'installation d'énergies renouvelables, et en particulier de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments, habitations et tertiaire. Pour répondre à ces enjeux, les outils digitaux s’avèrent être des leviers majeurs d’accompagnement.