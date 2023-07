Nam.R : Signature d’un nouveau contrat pluriannuel dans le secteur de l’assurance pour plus de 3 M€

Smart Home Pricing® est la solution élaborée par namR et Addactis® à l’attention des assureurs MRH et déjà un grand nombre d’entre eux l’ont rejoint. Ce nouveau contrat avec un assureur d’envergure de la place française prouve encore une fois la confiance dans les données premium comme moyen d’optimiser les modèles de risques, et d’accompagner au mieux les clients dans la prévention.



Grâce à une API (Application Programming Interface) innovante, l’assureur aura accès à des données ciblées à l’adresse permettant d’identifier les risques liés aux événements climatiques auxquels sont exposés les biens assurés. Il pourra ainsi délivrer des conseils autour des produits et des couvertures les plus adaptés en fonction de leur exposition aux risques, ainsi que prévenir certains clients plus exposés à ces mêmes risques . Les données de namR vont permettre à l’assureur de piloter finement l’exposition de son portefeuille aux événements climatiques, de modéliser les risques environnementaux et d’optimiser la tarification de la sinistralité.



Ce contrat de licence, d’une durée de 5 ans, vient renforcer la base de revenus récurrents de namR, avec un revenu moyen programmé de 650 K€ par an à partir du 1er janvier 2024 sur toute la période du contrat ; la solution étant en intégration dans les systèmes d’information de l’assureur jusqu’à cette date.