Nalo nomme un directeur commercial

(AOF) - Nalo a annoncé la nomination d’Adrien de Marnix, conseiller privé Nalo, au poste de directeur commercial et membre du comité de direction. Titulaire du Master Finance et Marchés de l’ESDES Business School de l’Université catholique de Lyon, Adrien de Marnix, 33 ans, dispose de plus de 10 ans d’expérience en banque privée et conseil financier auprès de différentes typologies de clients particuliers. Il avait rejoint en 2021 l’équipe de conseillers privés de Nalo à Paris.

À la tête d'une équipe de quatre conseillers privés, il aura pour missions principales de définir et piloter la stratégie d'acquisition du pôle commercial ; de participer au développement de l'offre ; et d'améliorer la segmentation de la clientèle, afin de renforcer la valeur ajoutée des services de Nalo pour toutes les typologies de clients.

Adrien de Marnix rejoint le comité de direction de Nalo, composé de Clément Nouvet (CEO), Cécile Lopez (directrice produit), Franklin Morin (directeur des investissements), Ophélie Fonseca (directrice marketing), Maxime Klampas (directeur technique) et Yann Ménat (directeur CSM).