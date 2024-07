Nacon lance une augmentation de capital de 16,50 millions d’euros

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles complètera les ressources financières actuelles de la société et permettra de soutenir sa croissance, tout en venant renforcer ses fonds propres. Il lui permettra notamment de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, pourront être commercialisés dans les 3 ou 4 années venir. Le renforcement des fonds propres de la société devrait également lui permettre d'améliorer les termes et conditions des financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires financiers habituels.

(AOF) - Nacon a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant d’environ 16,50 millions d’euros pouvant être porté à 19 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette opération est déjà sécurisée à plus de 80% par les engagements de souscription des actionnaires historiques de l'éditeur de jeux vidéo. Le prix de souscription a été fixé à 1,10 euro par action, soit une décote de 7,3% sur le cours de clôture du 1er juillet 2024.

