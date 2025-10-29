 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,50
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nacon : Forte croissance du Catalogue au T2
information fournie par EuroLand Corporate 29/10/2025 à 10:43

Publication du CA T2 2025/26


Au titre du premier semestre 2025/26, Nacon affiche un chiffre d'affaires en légère progression de +1,4% à 78,1 M€, traduisant une dynamique contrastée entre ses deux segments d’activités. L’activité Accessoires, déjà en repli au T1, a vu sa contraction s’accentuer au T2 avec une baisse de -42,7% y/y, tandis que le segment Jeux continue de tirer la croissance, soutenu par le succès de plusieurs sorties récentes et la solidité du Back catalogue.


Grâce à un line-up riche, une dynamique positive sur les marchés européens d’Accessoires et un Back catalogue résilient, Nacon réitère ses ambitions de croissance forte sur l'ensemble de l’exercice.



Segment Jeux dynamique


Le segment Jeux confirmé sa dynamique positive au T2, grâce à un Catalogue en forte hausse de +52,5% à 22,8 M€, porté par le lancement de Rugby League 26, Robocop : Rogue City – Unfinished Business ainsi que Hell is Us qui a obtenu des retours satisfaisants de la presse spécialisée (Metacritic 77).


Le Back catalogue, qui était resté stable au T1, affiche une progression de +7,8% au T2 à 14,0 M€, témoignant d’un attrait durable pour les jeux déjà lancés.


A l’inverse, le segment Accessoires poursuit sa tendance baissière observée en début d’année et affiche un repli de -42,7% au T2 à 9,0 M€, toujours pénalisée par des perturbations sur le marché nord-américain qui a marqué un recul de -66% des ventes lié à l’augmentation des droits de douane. En revanche, la performance en Europe est encourageante selon le management. Sur le S1, le segment d’activité recule de -31,7% à 19,8 M€.



Perspectives 2025/26 et estimations


La bonne tenue du segment Jeux compense partiellement la faiblesse des Accessoires, mais le S1 ressort légèrement en deçà des attentes. Grâce à un pipeline de sorties riche, un back catalogue résilient et une meilleure orientation du marché européen, Nacon réitère ses ambitions de croissance soutenue sur l’ensemble de l’exercice 2025/26.



Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 1,1€.

Valeurs associées

NACON
0,6770 EUR Euronext Paris +0,15%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 10:43:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    La Fed à l'aube d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:15 

    La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail, même si l'inflation continue de presser les Américains. La Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    L'essor mondial du marché des robotaxis illustré par un partenariat Uber-Nvidia
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.10.2025 11:04 

    Deux géants américains, Uber et Nvidia , ont annoncé mardi un partenariat pour rendre autonomes des dizaines de milliers de voitures de différents constructeurs à partir de 2027, illustrant l'essor naissant du marché mondial des robotaxis. Grâce aux technologies ... Lire la suite

  • capgemini (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Invest Securities maintient son conseil sur CapGemini
    information fournie par Zonebourse 29.10.2025 11:00 

    Invest Securities maintient sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 232 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre. 'Même si le management a quelque peu calmé les ardeurs lors de la présentation en évoquant un environnement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank