Nacon : Forte croissance du Catalogue au T2

Publication du CA T2 2025/26

Au titre du premier semestre 2025/26, Nacon affiche un chiffre d'affaires en légère progression de +1,4% à 78,1 M€, traduisant une dynamique contrastée entre ses deux segments d’activités. L’activité Accessoires, déjà en repli au T1, a vu sa contraction s’accentuer au T2 avec une baisse de -42,7% y/y, tandis que le segment Jeux continue de tirer la croissance, soutenu par le succès de plusieurs sorties récentes et la solidité du Back catalogue.

Grâce à un line-up riche, une dynamique positive sur les marchés européens d’Accessoires et un Back catalogue résilient, Nacon réitère ses ambitions de croissance forte sur l'ensemble de l’exercice.

Segment Jeux dynamique

Le segment Jeux confirmé sa dynamique positive au T2, grâce à un Catalogue en forte hausse de +52,5% à 22,8 M€, porté par le lancement de Rugby League 26, Robocop : Rogue City – Unfinished Business ainsi que Hell is Us qui a obtenu des retours satisfaisants de la presse spécialisée (Metacritic 77).

Le Back catalogue, qui était resté stable au T1, affiche une progression de +7,8% au T2 à 14,0 M€, témoignant d’un attrait durable pour les jeux déjà lancés.

A l’inverse, le segment Accessoires poursuit sa tendance baissière observée en début d’année et affiche un repli de -42,7% au T2 à 9,0 M€, toujours pénalisée par des perturbations sur le marché nord-américain qui a marqué un recul de -66% des ventes lié à l’augmentation des droits de douane. En revanche, la performance en Europe est encourageante selon le management. Sur le S1, le segment d’activité recule de -31,7% à 19,8 M€.

Perspectives 2025/26 et estimations

La bonne tenue du segment Jeux compense partiellement la faiblesse des Accessoires, mais le S1 ressort légèrement en deçà des attentes. Grâce à un pipeline de sorties riche, un back catalogue résilient et une meilleure orientation du marché européen, Nacon réitère ses ambitions de croissance soutenue sur l’ensemble de l’exercice 2025/26.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 1,1€.