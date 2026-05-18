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Nacon étend sa gamme de volants Revosim
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 09:25

Nacon, filiale de Bigben Interactive, dévoile trois nouveaux bundles de volants à entraînement direct (Direct Drive), compatibles PC et consoles, qui viennent renforcer l'écosystème de simulation de course de sa marque Revosim.

Incluant une base, un volant et un pédalier, ces trois nouveaux produits permettent à la société spécialisée dans l'univers du jeu vidéo de couvrir plusieurs segments du marché du sim-racing , depuis l'entrée de gamme jusqu'au premium.

Destiné aux utilisateurs recherchant un haut niveau de performance et de réalisme, le bundle premium 10 NM compatible consoles RS Pure marque l'entrée stratégique de Nacon sur le marché du sim-racing sur consoles.

Le constructeur d'accessoires gaming propose aussi le RS Initiale, un bundle intermédiaire 6 NM pour PC et consoles : une base de volant conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance et accessibilité.

Enfin, le RS Lite, un bundle d'entrée de gamme 3,2 NM pour PC et consoles, constitue un modèle "conçu pour rendre la technologie Direct Drive accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs".

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