Nacon élargit sa gamme de jeux racing avec Gear.Club Unlimited 3

Plusieurs modes de jeu permettent de vivre des sensations intenses, entre escapades sur routes ouvertes et affrontements nerveux jusqu'à 10 voitures.

Gear.Club Unlimited 3 fait monter l'adrénaline en emmenant les pilotes sur les routes sinueuses des montagnes japonaises et à travers les panoramas ensoleillés de la Côte d'Azur.

Gear.Club Unlimited 3 enrichit un écosystème Racing chez Nacon déjà bien fourni qui inclut à la fois les jeux bien connus de l'éditeur tels que Test Drive Unlimited Solar Crown ou WRC Generations, mais aussi Revosim, sa gamme de périphériques Direct Drive dédiée aux sports automobiles (volants et pédaliers).

(AOF) - Nacon annonce la signature d’un accord avec Eden Games pour l’édition et la distribution de Gear.Club Unlimited 3. Cinquième titre d’une licence iconique, le jeu propose aux amoureux de l’automobile de fonder un GearClub au Japon pour vivre de nouvelles expériences immersives au volant de leurs bolides. Le jeu sortira au quatrième trimestre 2025 sur toutes les consoles de génération actuelle et PC.

