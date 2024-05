Nacon : Bonne performance côté Catalogue

Publication du chiffre d’affaires T4 2023-24

Après avoir publié un chiffre d’affaires T3 2023-24 en très forte progression de +43,3% à 59,0 M€, Nacon communique un CA T4 toujours dynamique et en hausse de +9,8% à 41,0 M€. Affichant un chiffre d’affaires non IFRS en croissance de +9,5% à 170,7 M€ (et +7,5% à 167,7 M€ en normes IFRS et post reclassement de la cession partielle des droits sur Gollum ), l’exercice 2023-24 se conclut sur une bonne note, avec un second trimestre en forte croissance, et des perspectives de bonnes augures pour l’exercice suivant.

Line-Up et perspectives bien orientés

Sur la fin d’exercice, Nacon a bénéficié 1/ de la poursuite d’une activité éditoriale très riche: plus d’une dizaine de jeux sortis sur la période, comme Taxi Life, Garden Life (…), auxquels s’ajoutent War Hospital et New Cycle , tous les deux sortis en janvier, 2/ d’un maintien de la dynamique du back catalogue, malgré une base élevée et 3/ d’un segment accessoires lui aussi bien orienté. La direction anticipe ainsi une amélioration de la marge opérationnelle de la société pour l’exercice 2023-24. Nous l’estimons à 11,3% vs 8,5% en 2022-23, soit +276 bps.

L’exercice 2024-25 devrait être dans la même tendance que la seconde partie de l’année pour Nacon . Porté par 1/ un line-up important d’une quinzaine de jeux (dont Ravenswatch qui a déjà vendu plus de 400 000 exemplaire en early access , Crown Wars: The Black Prince , etc.), et 2/ un segment Accessoires dont les tendances vont en s’améliorant, nous sommes toujours confiants sur nos estimations que nous ajustons à la marge (195,5 M€e de CA en 2024-25, soit une croissance de +16,5% et 23,6 M€ de ROC).

Recommandation

Nous maintenons notre objectif de cours à 2,70 € et notre recommandation reste à Achat.