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NACON ANNONCE TROIS NOUVEAUX VOLANTS REVOSIM, INCLUANT UNE PREMIÈRE COMPATIBILITÉ AVEC LES CONSOLES
information fournie par GlobeNewswire 18/05/2026 à 08:00

NACON ANNONCE TROIS NOUVEAUX VOLANTS REVOSIM, INCLUANT UNE PREMIÈRE COMPATIBILITÉ AVEC LES CONSOLES

Paris (France), le 18 mai 2026 – NACON, constructeur d'accessoires gaming premium, est fier de dévoiler via sa marque Revosim trois nouveaux bundles de volants à entraînement direct (Direct Drive), compatibles PC et consoles. Incluant une base, un volant et un pédalier, ils viennent renforcer l'écosystème de simulation de course de la marque.

Cette extension de gamme permet à NACON de couvrir plusieurs segments du marché du sim-racing, depuis l’entrée de gamme jusqu’au premium.

  • Le RS Pure, un bundle premium 10NM compatible consoles : destinée aux utilisateurs recherchant un haut niveau de performance et de réalisme, cette version marque l’entrée stratégique de NACON sur le marché du sim-racing sur consoles, après une entrée remarquée sur PC.

  • Le RS Initiale, un bundle intermédiaire 6NM pour PC et consoles : une base de volant conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance et accessibilité.

  • Le RS Lite, un bundle d’entrée de gamme 3.2NM pour PC et consoles : ce modèle d'entrée de gamme est conçu pour rendre la technologie Direct Drive accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Déjà salué pour la qualité de ses produits et son positionnement tarifaire compétitif, l’écosystème Revosim poursuit ainsi son développement avec une offre plus complète, conçue pour les joueurs PC et consoles.

Les caractéristiques techniques, disponibilités et informations complémentaires relatives à ces nouvelles bases seront dévoilées ultérieurement.

À propos de NACON
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

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