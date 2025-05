Nacon: accord de licence avec WRC Promoter information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Nacon grimpe de plus de 4% après la conclusion par la filiale de jeux vidéo de Bigben, d'un nouvel accord de partenariat stratégique avec WRC Promoter pour la licence du Championnat du Monde des Rallyes (WRC).



Cet accord porte sur le développement et l'édition des jeux et des compétitions eSports officiels WRC et donne à Nacon l'exclusivité sur PC et consoles pour six saisons, de 2027 à 2032 incluses.



Nacon initiera ainsi le développement d'une toute nouvelle série de jeux, pour 'proposer une expérience immersive, fidèle à la réalité du championnat et pensée pour répondre aux attentes des passionnés de rallye comme des nouveaux joueurs'.





