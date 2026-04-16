Myseum prend son envol après Allbirds, dans une nouvelle vague de repositionnements vers l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise de médias sociaux Myseum Inc annonce également une stratégie similaire

* Le mouvement fait écho à des pivots antérieurs vers la blockchain et la crypto-monnaie

(Mise à jour des prix tout au long, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5, 6 et 10, contexte aux paragraphes 12 et 13) par Shashwat Chauhan

Un jour après que le fabricant de chaussures Allbirds BIRD.O a augmenté de 582% suite à son intention de "faire pivoter son activité vers l'infrastructure de calcul de l'IA", la société de médias sociaux Myseum MYSE.O était en hausse de 146% tôt jeudi, dans le signe le plus récent d'une manie des investisseurs pour les actions de l'intelligence artificielle.

Tôt mercredi, Allbirds a annoncé qu'elle se rebaptiserait "NewBird AI", après avoir accepté de vendre la plupart de ses actifs et de sa propriété intellectuelle pour 39 millions de dollars le mois dernier. Allbirds a déclaré à l'époque qu'elle prévoyait de demander l'approbation des actionnaires pour la "dissolution et la liquidation de la société".

Après la clôture du marché mercredi, Myseum a déclaré qu'elle "opérait désormais sous le nouveau nom de Myseum.AI", alors qu'elle s'apprête à intégrer l'IA axée sur la protection de la vie privée dans ses plates-formes de messagerie sécurisée et de médias sociaux.

L'orientation annoncée des entreprises vers l'IA souligne comment le statut du secteur en tant qu'aimant pour les capitaux d'investissement peut également offrir aux petites entreprises ayant des activités héritées en difficulté une chance de lever des fonds - potentiellement aux dépens des investisseurs qui achètent une fois que les actions ont déjà grimpé. Jeudi, Allbirds a perdu 24,6 % de sa valeur.

"Si je vois ce genre de choses se produire, cela ne renforce pas nécessairement ma confiance dans le marché, parce que cela témoigne d'une euphorie où les gens achètent simplement", a déclaré Stephan Kemper, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Wealth Management.

"Comme dans les années 2000, où il suffisait d'avoir "dot com" dans le nom de son entreprise, et cela suffisait amplement pour que les gens se précipitent sur le marché et achètent vos actions."

Ce pivot fait écho aux efforts déployés par le passé par de petites entreprises américaines qui ont remodelé leur modèle d'entreprise pour profiter de l'enthousiasme des investisseurs.

En 2017, le fabricant de boissons Long Island Iced Tea Corp a pivoté vers la technologie blockchain sous le nom de Long Blockchain. Les autorités américaines de réglementation des valeurs mobilières ont par la suite intenté une affaire de délit d'initié , à l'issue de laquelle l'un des défendeurs a accepté de payer 75 000 dollars sans admettre ni nier les allégations.

L'annonce d'Allbirds BIRD.O a fait grimper ses actions de 872 % mercredi. La société a déclaré qu'elle signerait un accord de financement convertible de 50 millions de dollars avec un investisseur institutionnel anonyme et prévoit d'utiliser le produit pour acquérir des unités de traitement graphique (GPU).

"Lorsqu'une entreprise qui a vendu sa marque de chaussures pour 39 millions de dollars - moins de dix cents par dollar de sa valorisation maximale - peut ajouter 127 millions de dollars à sa capitalisation boursière en une seule séance boursière simplement en annonçant un virage vers la location de GPU, le marché n'évalue pas le risque", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial. "Il évalue la narration."

Allbirds a enregistré une perte de 77,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, et de 93,3 millions de dollars l'année précédente.

Parmi les exemples plus récents d'entreprises qui tentent de saisir l'engouement pour l'IA, citons New Era Helium qui se transforme en New Era Energy & Digital NUAI.O en 2025 et la société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O qui se transforme en fournisseur de services de centres de données en 2024.

L'entreprise à micro-capitalisation Allied Gaming & Entertainment AGAE.O a également bondi jeudi, en hausse de 28,8 %, après avoir fait une annonce liée à l'IA.

COMMENT LE MARCHÉ L'A PRIS

Un montant record de 3,87 milliards de dollars d'actions Allbirds a changé de mains mercredi, selon les données du LSEG. Les traders particuliers ont également sauté sur l'occasion et acheté plus de 5,2 millions de dollars de ses actions, lors de la plus forte hausse jamais enregistrée en une journée, selon les données de Vanda Research.

Elle a été l'une des actions américaines les plus activement négociées par les investisseurs particuliers mercredi, se classant troisième en termes d'ordres d'achat après Tesla

TSLA.O et Nvidia NVDA.O , selon les données de J.P.Morgan.

La capitalisation boursière de la société a gonflé pour atteindre près de 148 millions de dollars à la dernière clôture, passant de 21,7 millions de dollars - ce qui représente une baisse de 99% par rapport aux niveaux observés autour de ses débuts sur le Nasdaq en 2021.

Plus de 16,3 % des actions flottantes d'Allbirds sont vendues à découvert et la hausse de mercredi a entraîné des pertes d'environ 13,6 millions de dollars pour les vendeurs à découvert, selon la société d'analyse de données Ortex.