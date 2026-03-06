mwb research dégrade son conseil sur Rheinmetall et abaisse sa cible
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 14:09
Le bureau d'études estime que plusieurs évolutions remettent en cause les hypothèses de croissance intégrées dans la valorisation, notamment un possible basculement des budgets de défense vers les drones, l'IA et les systèmes de guerre en réseau, au détriment des plateformes lourdes où Rheinmetall est très exposé.
Selon le broker, la concurrence s'intensifie dans les technologies émergentes tandis que des retards dans le programme naval F126 pourraient repousser une partie des revenus au-delà de 2030.
Il souligne aussi que des acquisitions nécessaires pour atteindre l'objectif de 50 MdsEUR de ventes pourraient être coûteuses et que la normalisation du cycle exceptionnel des munitions pourrait peser sur les marges.
Valeurs associées
|1 589,500 EUR
|XETRA
|+2,75%
