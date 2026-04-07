mwb research confirme son conseil sur MTU Aero
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:56
Selon mwb research, le conflit en Iran génère une volatilité accrue à court terme (hausse du prix du carburant, perturbations du trafic), sans remettre en cause les fondamentaux du groupe.
Le bureau d'études souligne que la baisse d'activité dans la maintenance est surtout liée à un effet de décalage, la demande étant "différée, non perdue", soutenue par une base installée vieillissante.
La note indique également que les retards de livraisons chez Airbus pèsent sur le court terme mais déplacent les revenus plutôt qu'ils ne les détruisent. Le broker estime que la décote de valorisation est "excessive" au regard de fondamentaux inchangés et d'un carnet de commandes solide.
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