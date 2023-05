Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Muzinich recrute un directeur des solutions pour les assureurs information fournie par Newsmanagers • 03/05/2023 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Muzinich & Co. vient de recruter Chris Price en tant que directeur des solutions assureurs pour coordonner la relation avec les assureurs en Europe. Basé à Londres, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes institutionnelles de Muzinich au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu’avec Lloyd Ayer, directeur du conseil auprès des assureurs aux États-Unis.Chris Price a été conseiller auprès de nombreuses sociétés de gestion d’actifs, de private equity et de fintech. Il a notamment occupé le poste de responsable des solutions d’assurance au Royaume-Uni chez Axa IM et avant cela, chez Deutshe Bank.